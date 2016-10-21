Молодежное первенство. 11-й тур. «Томь» и «Анжи» голов не забили, «Урал» и «Спартак» сыграли вничью и другие матчи
Результаты матчей 11-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
11-й тур
Матч
Крылья Советов (мол) - Арсенал (мол) - 0:0
Состав
Крылья Советов (мол): Конюхов, Столяров, Васильев, Краснов, Масальский, Дмитрюк, Кирица, Киреев, Киселёв, Набатов, Голенков (Сланко, 57)
Арсенал (мол): Березин, Борисов, Норматов, Осипов, Рукас, Доронин (Лукив, 72), Ивакин, Потапов (Максумов, 55), Голуб (Лобзин, 80), Мингазов, Изотов
Предупреждения:
Дмитрюк, 42; Голенков, 43; Столяров, 78; Кирица, 90 - Ивакин, 24
Удаления:
Набатов, 45 - нет
Судья:
Герман Кравченко (Россия)
Место и дата
20 октября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Томь (мол) - Анжи (мол) - 0:0
Состав
Томь (мол): Мелихов, Букачев, Осипов, Чернышов, Карымов, Макурин (Зорин, 80), Большунов, Сасин (Антух, 77), Соболев (Рыков, 83), Салахутдинов (Науменко, 69), Кудряшов (Огарев, 46)
Анжи (мол): Седов, Джарулаев, Рикматуллаев, Донцов, Агабалаев (Ходаковский, 68), Юсупов, Джамалутдинов, Кузьмин, Алиев (Магомедов М., 55), Гайдаров, Саидов
Предупреждения:
Карымов, 25; Соболев, 59 - Гайдаров, 59; Саидов, 61; Мусалов, 63; Кузьмин, 88; Ходаковский, 90
Судья:
Всеволод Жариков (Россия)
Место и дата
21 октября 11:00, ЦДСО Томь, Онлайн-трансляция
Матч
Урал (мол) - Спартак (мол) - 1:1 (1:0)
Голы
Юсупов 23 (1:0). Киселёв 87 (1:1).
Состав
Урал (мол): Тимофеев, Сулейманов, Нисафутдинов, Меркулов (Шалин, 46), Кочнев, Горин, Валиахметов (Блинов, 46), Голубцов, Гавтадзе, Решетников, Юсупов
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Мамин, Сокол, Щербаков, Ломовицкий, Полубояринов, Рудковский, Никулин, Цыганков, Маликов
Предупреждения:
Шалин, 75 - нет
Судья:
Артем Петренко (Россия)
Место и дата
21 октября 12:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция
Матч
Терек (мол) - Рубин (мол) - 1:0 (0:0)
Судья:
Максим Чернецов (Россия)
Место и дата
21 октября 13:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 октября 16:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция