Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур1 : 5Металлург
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова0:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежное первенство. 11-й тур. «Томь» и «Анжи» голов не забили, «Урал» и «Спартак» сыграли вничью и другие матчи

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 11-го тура молодежного первенства России. 

Молодежное первенство
11-й тур

Матч

Крылья Советов (мол) - Арсенал (мол) - 0:0

Состав

Крылья Советов (мол): Конюхов, Столяров, Васильев, Краснов, Масальский, Дмитрюк, Кирица, Киреев, Киселёв, Набатов, Голенков (Сланко, 57)

Арсенал (мол): Березин, Борисов, Норматов, Осипов, Рукас, Доронин (Лукив, 72), Ивакин, Потапов (Максумов, 55), Голуб (Лобзин, 80), Мингазов, Изотов

Предупреждения:

Дмитрюк, 42; Голенков, 43; Столяров, 78; Кирица, 90 - Ивакин, 24

Удаления:

Набатов, 45 - нет

Судья:

Герман Кравченко (Россия)

Место и дата

20 октября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Анжи (мол) - 0:0

Состав

Томь (мол): Мелихов, Букачев, Осипов, Чернышов, Карымов, Макурин (Зорин, 80), Большунов, Сасин (Антух, 77), Соболев (Рыков, 83), Салахутдинов (Науменко, 69), Кудряшов (Огарев, 46)

Анжи (мол): Седов, Джарулаев, Рикматуллаев, Донцов, Агабалаев (Ходаковский, 68), Юсупов, Джамалутдинов, Кузьмин, Алиев (Магомедов М., 55), Гайдаров, Саидов

Предупреждения:

Карымов, 25; Соболев, 59 - Гайдаров, 59; Саидов, 61; Мусалов, 63; Кузьмин, 88; Ходаковский, 90

Судья:

Всеволод Жариков (Россия)

Место и дата

21 октября 11:00, ЦДСО Томь, Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Спартак (мол) - 1:1 (1:0)

Голы

Юсупов 23 (1:0). Киселёв 87 (1:1).

Состав

Урал (мол): Тимофеев, Сулейманов, Нисафутдинов, Меркулов (Шалин, 46), Кочнев, Горин, Валиахметов (Блинов, 46), Голубцов, Гавтадзе, Решетников, Юсупов

Спартак (мол): Максименко, Миронов, Мамин, Сокол, Щербаков, Ломовицкий, Полубояринов, Рудковский, Никулин, Цыганков, Маликов

Предупреждения:

Шалин, 75 - нет

Судья:

Артем Петренко (Россия)

Место и дата

21 октября 12:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция

Матч

Терек (мол) - Рубин (мол) - 1:0 (0:0)

Судья:

Максим Чернецов (Россия)

Место и дата

21 октября 13:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

21 октября 16:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)

Место и дата

22 октября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Амкар (мол)

Место и дата

23 октября 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Оренбург (мол)

Место и дата

23 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве«Спартак» и «Урал» завершили вничью (1:1) матче 11-го тура молодежного первенства в Екатеринбурге.Молодежное первенство. 10-й тур. «Арсенал» обыграл «Краснодар», «Анжи» уступил «Тереку» и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура молодежного первенства России.«Терек» обыграл «Анжи» в матче молодежных командМатч десятого тура молодежного первенства России между «Анжи» и «Тереком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Терека».«Арсенал» обыграл «Краснодар» в матче молодежных командМатч десятого тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Арсенала».Дмитрий Гунько: Допустили ошибки в ключевых эпизодах матчаГлавный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:2) в первенстве молодежных команд.«Спартак» уступил «Ростову» в матче молодежных командМатч десятого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ростова».«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных командМатч десятого тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рубина».ЦСКА потерпел первое поражение в молодежном первенствеМолодежный состав ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне. Армейцы проиграли «Ростову» со счетом 0:2.Молодежное первенство. 9-й тур. «Ростов» - ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей девятого тура молодежного первенства России.«Зенит» обыграл «Спартак» и обошел красно-белых в таблице молодежного первенстваВ матче девятого тура первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-лиги «Зенит» на Малой арене «Петровского» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0.Первенство молодежных составов. «Зенит» - «Спартак» (3:0). Как это былоМатч девятого тура первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился победой петербуржцев со счетом 3:0.Молодежное первенство. «Зенит» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 13:00 мскВ субботу в матче девятого тура молодежного первенства России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Спартак» из Москвы.«Рубин» проиграл «Томи» в матче молодежного первенстваВ матче восьмого тура первенства России среди молодежных команд «Рубин» потерпел поражение в Казани от «Томи» со счетом 0:3.Молодежное первенство. 8-й тур. «Амкар» – «Крылья Советов», «Рубин» - «Томь» и другие матчиРезультаты матчей восьмого тура молодежного первенства России.«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Уфы», забив четыре безответных мячаМолодежный состав «Спартака» в матче восьмого тура первенства молодежный команд разгромил «Уфу», забив четыре безответных мяча.«Зенит» проиграл «Анжи» в первенстве молодежных составовВ матче восьмого тура первенства России среди молодежных команд клубов Премьер-лиги «Зенит» потерпел поражение в Каспийске от «Анжи» со счетом 0:3.«Анжи» разгромил «Зенит» в матче молодежного первенстваМолодежный состав «Анжи» в восьмом туре первенства молодежных команд разгромил «Зенит», забив три безответных мяча.ЦСКА обыграл «Краснодар» в первенстве молодежных командЦСКА дома взял верх над «Краснодаром» (2:1) в восьмом туре первенства молодежных команд.«Локомотив» разгромил «Ростов» в матче молодежного первенстваМолодежный состав «Локомотива» в восьмом туре первенства молодежных команд на выезде разгромил «Ростов», забив четыре безответных мяча.Николай Поярков: Школа «Локо» одна из лучших, точно не хуже академии «Спартака»Защитник молодежной команды «Локомотив» Николай Поярков рассказал об уходе из «Спартака».

Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение