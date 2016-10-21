Евгений Ловчев: «Локомотив» и ЦСКА сыграют вничью

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогноз на центральный матч тура.

- Думаю, будет ничья - 0:0 или 1:1, - считает Ловчев. - Юрий Семин изменил «Локомотив» – теперь там нет безразличия. Его футболисты будут бороться, не дадут ЦСКА играть. Своей игры у «Локо» нет, поэтому станут разрушать чужую. Семину остро не хватает нападающего, Шкулетич и Хенти оба слабенькие, они инородные тела в «Локо», ничего не могут. Полузащита Семина играет на разрушение, а созидания нет. В ЦСКА свое инородное тело – Ласина Траоре, но он все же более организованный. Может сыграть на добивание, как против «Монако». Мы увидим много борьбы и ничейный результат.