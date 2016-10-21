«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве
«Спартак» и «Урал»
завершили вничью (1:1) матче 11-го тура молодежного первенства в Екатеринбурге.
На 23-й минуте Артем Юсупов вывел хозяев вперед. Красно-белые отыгрались на 87-й минуте после точного удара полузащитника Никиты Киселева.
«Молодежка» «Спартака» набрала 20 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице. «Урал» занимает седьмое место с 15 очками.
Молодежное первенство
11-й тур
Матч
Урал (мол) - Спартак (мол) - 1:1 (1:0)
Голы
Юсупов 23 (1:0). Киселёв 87 (1:1).
Состав
Урал (мол): Тимофеев, Сулейманов, Нисафутдинов, Меркулов (Шалин, 46), Кочнев, Горин, Валиахметов (Блинов, 46), Голубцов, Гавтадзе, Решетников, Юсупов
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Мамин, Сокол, Щербаков, Ломовицкий, Полубояринов, Рудковский, Никулин, Цыганков, Маликов
Предупреждения:
Шалин, 75 - нет
Судья:
Артем Петренко (Россия)
Место и дата
21 октября 12:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция