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«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Спартак» и «Урал» завершили вничью (1:1) матче 11-го тура молодежного первенства в Екатеринбурге.

На 23-й минуте Артем Юсупов вывел хозяев вперед. Красно-белые отыгрались на 87-й минуте после точного удара полузащитника Никиты Киселева.

«Молодежка» «Спартака» набрала 20 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице. «Урал» занимает седьмое место с 15 очками.

Молодежное первенство

11-й тур

Матч

Урал (мол) - Спартак (мол) - 1:1 (1:0)

Голы

Юсупов 23 (1:0). Киселёв 87 (1:1).

Состав

Урал (мол): Тимофеев, Сулейманов, Нисафутдинов, Меркулов (Шалин, 46), Кочнев, Горин, Валиахметов (Блинов, 46), Голубцов, Гавтадзе, Решетников, Юсупов

Спартак (мол): Максименко, Миронов, Мамин, Сокол, Щербаков, Ломовицкий, Полубояринов, Рудковский, Никулин, Цыганков, Маликов

Предупреждения:

Шалин, 75 - нет

Судья:

Артем Петренко (Россия)

Место и дата

21 октября 12:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция

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