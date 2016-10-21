Квинси Промес: Работаю изо всех сил, чтобы восстановиться к матчу с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассчитывает восстановиться к матчу 12 тура РФПЛ с ЦСКА.

- Работаю изо всех сил, чтобы восстановиться к дерби. Ценю ваши добрые сообщения, спасибо всем за поддержку, - написал Промес в Instagram.

" Working hard to be back before derby day! I appreciate all the kind messages, thanks for the support 💯 " #QP10 Видео опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Окт 21 2016 в 2:46 PDT

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится 29 октября в 18:00 мск. После десяти туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, армейцы замыкают тройку.

Футболист получил травму ноги в матче за сборную Голландии и пропустил игру красно-белых в чемпионате России с «Ростовом» (1:0).

