Светлана Журова: Назначение Мутко – это усиления спорта в стране на уровне правительства

Олимпийская чемпионка Турина, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером Правительства России.

«Мы этого ожидали уже примерно год — усиления спорта в стране на уровне правительства. Часто вопросы спорта и молодежной политики давали вице-премьерам «в нагрузку» к ещё каким-то очень важным направлениям работы. Поставлены серьезные стратегические планы по развитию детско-юношеского спорта. Теперь появится курирующий зам, который постоянно и профессионально будет заниматься только этим. К тому же за два года, оставшихся до Чемпионата мира по футболу в России, новый вице-премьер сможет более плотно курировать эту тему», - приводит слова Журовой «Собеседник».



Напомним, 19 октября было объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта.

Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.