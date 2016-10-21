Светлана Журова: Назначение Мутко – это усиления спорта в стране на уровне правительства
Олимпийская чемпионка Турина, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером Правительства России.
«Мы
этого ожидали уже примерно год — усиления
спорта в стране на уровне правительства.
Часто вопросы спорта и молодежной
политики давали вице-премьерам «в
нагрузку» к ещё каким-то очень важным
направлениям работы. Поставлены серьезные
стратегические планы по развитию
детско-юношеского спорта. Теперь появится
курирующий зам, который постоянно и
профессионально будет заниматься только
этим. К тому же за два года, оставшихся
до Чемпионата мира по футболу в России,
новый вице-премьер сможет более плотно
курировать эту тему», - приводит слова
Журовой «Собеседник».
Напомним, 19 октября было объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта.
Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.