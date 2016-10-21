Анзор Кавазашвили открыл школу
Знаменитый вратарь Анзор
Кавазашвили объявил об открытии детской школы футбольного мастерства
своего имени — ШФМ АК.
«В нашей
школе смогут заниматься дети в возрасте от 4 до 16 лет, - рассказал Кавазашвили.
- Тренировки будут проходить на площадках трех стадионов в Западном округе
Москвы под руководством дипломированных тренеров. Согласие провести
мастер-классы дали известные игроки РФПЛ. Ученики школы будут тренироваться не
только в Москве, но и в летних лагерях известных европейских клубов».
Набор в
Школу Анзора Кавазашвили начнется 1 ноября.
Идею
поддержали главный тренер «Локо» Юрий Семин, бывший наставник сборной России
Борис Игнатьев, ветераны советского футбола Владимир Пономарев и Александр
Бубнов, председатель профсоюза игроков и тренеров Владимир Леонченко и другие
известные в футбольном мире люди.
Анзор Кавазашвили
в 1964-1971 гг. выступал за сборную СССР, играл за клубы «Динамо» (Тбилиси),
«Зенит» (Ленинград), «Торпедо» и «Спартак» (Москва). Бронзовый призер ЧМ-1966.
Президент Всероссийской федерации футбола.