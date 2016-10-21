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Анзор Кавазашвили открыл школу

Сергей Иванов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Знаменитый вратарь Анзор Кавазашвили объявил об открытии детской школы футбольного мастерства своего имени — ШФМ АК.

«В нашей школе смогут заниматься дети в возрасте от 4 до 16 лет, - рассказал Кавазашвили. - Тренировки будут проходить на площадках трех стадионов в Западном округе Москвы под руководством дипломированных тренеров. Согласие провести мастер-классы дали известные игроки РФПЛ. Ученики школы будут тренироваться не только в Москве, но и в летних лагерях известных европейских клубов».

Набор в Школу Анзора Кавазашвили начнется 1 ноября.

Идею поддержали главный тренер «Локо» Юрий Семин, бывший наставник сборной России Борис Игнатьев, ветераны советского футбола Владимир Пономарев и Александр Бубнов, председатель профсоюза игроков и тренеров Владимир Леонченко и другие известные в футбольном мире люди.

Анзор Кавазашвили в 1964-1971 гг. выступал за сборную СССР, играл за клубы «Динамо» (Тбилиси), «Зенит» (Ленинград), «Торпедо» и «Спартак» (Москва). Бронзовый призер ЧМ-1966. Президент Всероссийской федерации футбола.

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