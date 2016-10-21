Агент Мозгова: С Тимой все хорошо, он сыграет в следующем матче

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о повреждении Тимофея в контрольном матче «Лейкерс» - Голден Стэйт» (112:123).

- Тимофей после падения в третьей четверти матча покинул площадку и больше не возвращался. Серьезное ли у него повреждение?

- С Тимой все хорошо, небольшой ушиб нижней части спины, хотя действительно – во время трансляции выглядело все страшновато, - говорит Максим Шарифьянов.

- Многие подумали, что Тимофей ногу подвернул…

- Было неудачное падение. Тима выпрыгивал на подбор, а соперник подтолкнул его партнера, он упал под Тиму и Тима через него перелетел и упал на спину. Выглядело все это страшновато.

Думаю, ничего Тима в плане игр не пропустит и следующий контрольный матч сыграет, он пройдет в ночь с пятницы на субботу, если мне память не изменяет.