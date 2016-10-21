Полузащитник «Дандолка»: «Зенит» – самая сильная команда в Лиге Европы
Полузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против «Зенита» (1:2).
- Это огромное разочарование, но мы знаем, как «Зенит» хорош. Российская команда - самая сильная на этом турнире, мы знали, что нам будет тяжело играть против нее. Как мне кажется, мы очень здорово проявили себя в этой встрече.
Первый пропущенный гол стал следствием наших ошибок, во втором же «Зенит» показал свой класс, ведь у них есть суперзвезды.
- Думаю, «Зенит» по-прежнему будет контролировать мяч, нам нужно будет хорошо защищаться и пытаться контратаковать. Вероятно, получится очень схожая игра. Иногда матчи дома и на выезде отличаются друг от друга, но петербуржцы настолько хорошо контролировали темп игры в Ирландии, что, вероятно, они делать это и у себя дома, - приводит слова Хоргана Yahoo! Sports.
Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил итальянский вратарь Габриэль Сава.
Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.
Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».
Матч
Голы
Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).
Состав
Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба
Предупреждения:
Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция