Полузащитник «Дандолка»: «Зенит» – самая сильная команда в Лиге Европы

Полузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против «Зенита» (1:2).

Первый пропущенный гол стал следствием наших ошибок, во втором же «Зенит» показал свой класс, ведь у них есть суперзвезды.

- Это огромное разочарование, но мы знаем, как «Зенит» хорош. Российская команда - самая сильная на этом турнире, мы знали, что нам будет тяжело играть против нее. Как мне кажется, мы очень здорово проявили себя в этой встрече.

- Как по-вашему пройдет ответный матч в России?

- Думаю, «Зенит» по-прежнему будет контролировать мяч, нам нужно будет хорошо защищаться и пытаться контратаковать. Вероятно, получится очень схожая игра. Иногда матчи дома и на выезде отличаются друг от друга, но петербуржцы настолько хорошо контролировали темп игры в Ирландии, что, вероятно, они делать это и у себя дома, - приводит слова Хоргана Yahoo! Sports.

Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил итальянский вратарь Габриэль Сава.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».