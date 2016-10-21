Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур1 : 5Металлург
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова0:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Суарес: Лучшие голы я забил в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ASКомментарии

Форвард «Барселоны» Луис Суарес после вручения «Золотой бутсы» назвал свои лучшие голы за карьеру.

«Я забил много отличных голов за карьеру. Но если выделять лучшие, то это два мяча за «Барселону» в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» и гол в матче с «Атлетико», который позволил нам продолжить борьбу за чемпионство в прошлом сезоне.

Большинство моих голов – это результат взаимодействия с Лео и Неймара, но мне помогают и другие игроки – Жорди Альба или, например, наш голкипер. Ключом к успеху является то, как мы выводим мяч из обороны», – сказал Суарес.

Напомним, 29-летний уругваец завоевал «Золотую бутсу» по итогам сезона 2015/2016. Эта награда вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА.

В сезоне 2013/2014 Суарес также выиграл «Золотую бутсу», но тогда разделил приз с Криштиану Роналду.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» продлил контракт с Карраско до 2022 годаПолузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско подписал новый контракт с клубом.Флорентино Перес: Рамос заслуживает то, что зарабатывает, а может и больше этогоПрезидент «Реала» Флорентино Перес поддержал капитана команды Серхио Рамоса, игра которого в начале сезона вызывает критику.Флорентино Перес: «Реалу» не нужен спортивный директор, чтобы подписывать лучших игроков в миреПрезидент «Реала» Флорентино Перес объяснил, почему клубу не нужен спортивный директор, чтобы вести дела по трансферам.Примера. 9-й тур. «Осасуна» – «Бетис», «Валенсия» – «Барселона» и другие матчиРезультаты матчей 9-го тура чемпионата Испании.Пять причин, почему «Атлетико» и «Ростов» – разные галактикиПять причин, почему «Атлетико» и «Ростов» – разные галактики«Советский спорт» объясняет, в чем разница между этими командами.Суарес во второй раз получил «Золотую бутсу»Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил приз «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских футбольных лиг по итогам сезона-2015/16.Андрей Перегудов: Есть идея провести матч-открытие стадиона «Динамо» с «Барселоной»Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в который входит реконструируемый стадион «Динамо» Андрей Перегудов заявил, что столичный клуб может провести матч открытия с каталонской «Барселоной».Нолито: Я не понял, что сказал Гвардиола после матча с «Барселоной»Форвард «Манчестер Сити» Нолито признался, что не знает, как главный тренер команды Пеп Гвардиола пережил поражение от «Барселоны» (0:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».Защитники «Барселоны» Пике и Альба выбыли на несколько недельЗащитники «Барселоны» Жерар Пике и Жорди Альба получили травмы в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:0).«Кто сомневался в Месси, тот глупец». Пять причин, почему «Барселона» победила«Кто сомневался в Месси, тот глупец». Пять причин, почему «Барселона» победила«Советский спорт» объясняет, почему «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы разгромно проиграл «Барселоне» в Лиге чемпионов.Карраско, Месси, Буффон и Марез претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионовУЕФА опубликовал восемь номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.Марк-Андре Тер Штеген: Не думаю, что у Браво возникнут проблемы из-за удаленияГолкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:0) на «Камп Ноу» поддержал своего бывшего партнера Клаудио Браво, который получил красную карточку и оставил «горожан» вдесятером.Андрей Бутенко: Судья матча «Ростов» – «Атлетико» ошпарил игроков карточкамиАндрей Бутенко: Судья матча «Ростов» – «Атлетико» ошпарил игроков карточкамиЭкс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко назвал работу Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов «Наполи» – «Бешикташ» (2:3).Зависть. Бердыев и Симеоне. Колонка Юрия ЦыбаневаЗависть. Бердыев и Симеоне. Колонка Юрия ЦыбаневаНу да, с «Атлетико» «Ростову» нечего было ловить.Александр Бородюк: «Ростов» весь матч с «Атлетико» смотрелся достойноЭкс-тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результат матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).Клаудио Браво: Мне не повезло, что из-за моего удаления игра измениласьГолкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4) на «Камп Ноу» заявил, что его удаление повлияло на ход игры.Роман Широков: В матче с «Атлетико» «Ростов» не ударил в грязь лицомЭкс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, почему у «Ростова» не было шансов с «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов.Константин Генич: Хорошо, что «Ростов» проиграл всего 0:1Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).Александр Бубнов: «Ростов» выглядел достойно в матче с «Атлетико»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).Янник Феррейра-Карраско: По ногам мне били постоянно, но так и должно быть в Лиге чемпионовПолузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско после победы над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отметил силу соперника.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Луис Суарес
Луис Суаресвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение