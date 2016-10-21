Луис Суарес: Лучшие голы я забил в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес после вручения «Золотой бутсы» назвал свои лучшие голы за карьеру.

«Я забил много отличных голов за карьеру. Но если выделять лучшие, то это два мяча за «Барселону» в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» и гол в матче с «Атлетико», который позволил нам продолжить борьбу за чемпионство в прошлом сезоне.

Большинство моих голов – это результат взаимодействия с Лео и Неймара, но мне помогают и другие игроки – Жорди Альба или, например, наш голкипер. Ключом к успеху является то, как мы выводим мяч из обороны», – сказал Суарес.

Напомним, 29-летний уругваец завоевал «Золотую бутсу» по итогам сезона 2015/2016. Эта награда вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА.

В сезоне 2013/2014 Суарес также выиграл «Золотую бутсу», но тогда разделил приз с Криштиану Роналду.