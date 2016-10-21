Денис Попов: У ЦСКА нет такой скамейки, чтобы Еременко безболезненно заменить

Экс-нападающий ЦСКА, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов прокомментировал выступление армейцев в Лиге чемпионов.

- У ЦСКА после ничьей с «Монако» практически не осталось шансов на выход из группы?

- Почему? Остались. Надо цепляться за любую возможность, выигрывать в гостях - и тогда все будет нормально, - сказал Попов в интервью Euro-Football.ru. - Шансы всегда есть. Даже малейший шанс - тоже шанс.

- Как оцените сам матч армейцев против монегасков?

- Игра была ничейная, результат закономерен. Хотя все шло хорошо: вели 1:0, игра давалась, уверенно оборонялись, Акинфеев, как всегда, вытаскивал всё возможное и невозможное, но чуть-чуть не дотянули. Обидно терять победу, когда даётся игра, и вдвойне обидно терять её в самой концовке.

- Потеря Еременко сказывается на действиях ЦСКА?

- Конечно. Человек находился в хорошей форме и на момент своей дисквалификации, наверно, выглядел лучшим игроком команды. У ЦСКА нет такой скамейки, чтобы Еременко безболезненно заменить.

Напомним, что после трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе Е, имея в своем активе два очка. В следующем туре армейцы на выезде 2 ноября сыграют с «Монако».