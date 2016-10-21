Денис Попов: У ЦСКА нет такой скамейки, чтобы Еременко безболезненно заменить
Экс-нападающий ЦСКА, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов прокомментировал выступление армейцев в Лиге чемпионов.
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У ЦСКА после ничьей с «Монако»
практически не осталось шансов на выход
из группы?
- Почему? Остались. Надо цепляться за любую возможность, выигрывать в гостях - и тогда все будет нормально, - сказал Попов в интервью Euro-Football.ru. - Шансы всегда есть. Даже малейший шанс - тоже шанс.
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Как оцените сам матч армейцев против монегасков?
- Игра была ничейная, результат закономерен. Хотя все шло хорошо: вели 1:0, игра давалась, уверенно оборонялись, Акинфеев, как всегда, вытаскивал всё возможное и невозможное, но чуть-чуть не дотянули. Обидно терять победу, когда даётся игра, и вдвойне обидно терять её в самой концовке.
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Потеря Еременко сказывается на действиях
ЦСКА?
- Конечно. Человек находился в хорошей форме и на момент своей дисквалификации, наверно, выглядел лучшим игроком команды. У ЦСКА нет такой скамейки, чтобы Еременко безболезненно заменить.
Напомним, что после трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе Е, имея в своем активе два очка. В следующем туре армейцы на выезде 2 ноября сыграют с «Монако».
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция