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«Атлетико» продлил контракт с Карраско до 2022 года

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до 2022 года. По новому договору сумма отступных за Карраско увеличилась с 40 до 100 миллионов евро.

Феррейра Карраско перешел в «Атлетико» из «Монако» летом 2015 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего бельгийца пять голов в 11 матчах, в том числе победный мяч в ворота «Ростова» в Лиге чемпионов.

В составе сборной Бельгии полузащитник провел девять матчей и забил два гола.

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