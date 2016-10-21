«Атлетико» продлил контракт с Карраско до 2022 года

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до 2022 года. По новому договору сумма отступных за Карраско увеличилась с 40 до 100 миллионов евро.

Феррейра Карраско перешел в «Атлетико» из «Монако» летом 2015 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего бельгийца пять голов в 11 матчах, в том числе победный мяч в ворота «Ростова» в Лиге чемпионов.

В составе сборной Бельгии полузащитник провел девять матчей и забил два гола.