Прядкин избран в Совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин избран в Совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ), сообщает официальный сайт РФПЛ.
Выборы состоялись на генеральной ассамблеи организации в Цюрихе. Швед Ларс-Кристер Ольссон был утвержден главой организации.
В 1997 году профессиональные футбольные лиги 12 стран учредили Европейский союз первых профессиональных футбольных лиг. 6 июня 2005 года на ее базе была образована Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг. В 2007 году РФПЛ была принята в Ассоциацию европейских профессиональных футбольных лиг, в 2011 году - была принята ФНЛ.
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