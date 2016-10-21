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Прядкин избран в Совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг

Елена Корсунская
Источник:  РФПЛКомментарии

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин избран в Совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ), сообщает официальный сайт РФПЛ.

Выборы состоялись на генеральной ассамблеи организации в Цюрихе. Швед Ларс-Кристер Ольссон был утвержден главой организации. 

В 1997 году профессиональные футбольные лиги 12 стран учредили Европейский союз первых профессиональных футбольных лиг. 6 июня 2005 года на ее базе была образована Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг. В 2007 году РФПЛ была принята в Ассоциацию европейских профессиональных футбольных лиг, в 2011 году - была принята ФНЛ. 

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