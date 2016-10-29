Благотворительны й забег по пересеченной местности в рамках проекта

«СПОРТ ВО БЛАГО»

29 октября 2016 года в 10:00 в Зоне отдыха «Битца» состоится благотворительны й забег по пересеченной местности под названием «Добрый Грязный Трейл». Почему добрый? Потому что все средства, собранные на нем, будут перечислены на программы помощи для детей с синдромом Дауна. Почему грязный? Потому что трасса будет пролегать не по асфальту, а по осеннему лесу, что добавит участникам сильных ощущений и ярких эмоций.

Участников ждут дистанции на любой вкус: 500 м – для малышей 2-5 лет, 1 км – для подростков 6-13 лет, 3 км - для юношей и девушек 14-17 лет, 3 км, 7 км, 14 км, 21 км – для взрослых.

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

29 октября 2016 года с 10:00 - 13:30

8.45 – 10.15 – регистрация

10.00 – разминка

10.10 – открытие

10.15 – cтарт на 500 м для детей 2-5 лет

10.45 – старт детей на 1 км

11.00 – старт на 7, 14 и 21 км

11.05 - старт юношей и девушек, взрослых на 3 км

12.00 - награждение детей на 1, 3 км

13.30 – награждение участников эстафеты и победителей и призеров на дистанции 3 км, 7 км, 14 км, 21 км.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Своим ходом:

от м.»Ясенево», авт. 202, 165 до ост. «Зона отдыха Битца»;

от м. «Новоясеневская» авт. 262 до ост. «Проезд Карамзина», пройти 100м до ост. «Зона отдыха Битца»;

от м.»Бульвар Дмитрия Донского» авт. 962 до ост. «Зона отдыха Битца»;

от платформы «Битца» Курской ж/д или от м.»Теплый стан» авт. 37 до ост. «Зона отдыха Битца».

На машине:

По МКАД с запада на юг: после развязки на Ясенево по внешней стороне МКАД с правой стороны установлены 3 больших рекламных щита, также вы увидите высокое ограждение, разделяющее МКАД и природный массив. Проезжаете под крытым пешеходным мостом, и сразу за ним остановка «Зона отдыха Битца», далее приблизительно 700 метров и сворачивайте с МКАД направо на площадку. Далее под шлагбаум и спускаетесь вниз по лесной асфальтированной дороге до парковки.

Альтернативные ближайшие места для парковки личного транспорта

Для парковки можно использовать также проезд Карамзина и ул.Инессы Арманд (внутри МКАД)

От остановки спуститься по лесенке в сторону поля, дойти по нему до площади, где вас встретят сотрудники Даунсайд Ап.

Советы начинающим бегунам, впервые стартующим на дистанции больше 5 км, от проекта «СПОРТ ВО БЛАГО»:

1. Надевайте разношенные кроссовки, в которых вы уже бегали не раз.

2. Используйте специальные бесшовные беговые носки. Если таких нет, наденьте тонкие эластичные носки, плотно облегающие ногу. Носки со швом надевайте наизнанку, это сможет предохранить стопы от потёртостей.

3. Последний приём пищи рекомендуется за 2-3 часа до старта. Если вы бежите утром, то пусть это будет лёгкий углеводный завтрак (каша, мюсли) без жиров и протеина (то есть без мяса, масла, сыра, яиц).

4. За 10 минут до старта выпейте немного воды.

5. Старайтесь пить воду или изотонические напитки на каждом питательном пункте, но не более, чем по 100 мл за один раз.

6. Начните разминку за 15 мин до старта, тщательно разомните все суставы ног.

Организатор мероприятия - благотворительны й фонд «Даунсайд Ап».

Регистрация участников: до 27 октября на www.sportvoblago .ru

Официальный информационный партнер мероприятия - газета «Советский спорт».