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Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate America

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.

Россию на турнире представят по две танцевальные и спортивные пары,  два участника у мужчин и один – у женщин:

мужчины: Сергей Воронов, Максим Ковтун;

танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Руслан Жиганшин;

пары: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов;

женщины: Серафима Саханович.

Напомним, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая снялась со Skate America из-за травмы.

Отметим, что у женщин в Чикаго также выступят двукратная чемпионка мира Мао Асада (Япония) и серебряный призер чемпионата мира этого года Эшли Вагнер (США).

У мужчин заявлен бронзовый призер чемпионата мира Боян Цзинь (Китай), а у танцоров серебряные призеры чемпионата мира Майя и Алекс Шибутани.

Короткая программа у женщин начнется в 3:00 (мск), у спортивных пар – в 5:00 (мск).

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