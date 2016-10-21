Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate America
Сегодня в Чикаго
стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне
2016/2017.
Россию на турнире представят по две танцевальные и спортивные пары, два участника у мужчин и один – у женщин:
мужчины: Сергей Воронов, Максим Ковтун;
танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Руслан Жиганшин;
пары: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов;
женщины: Серафима Саханович.
Напомним, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая снялась со Skate America из-за травмы.
Отметим, что у женщин в Чикаго также выступят двукратная чемпионка мира Мао Асада (Япония) и серебряный призер чемпионата мира этого года Эшли Вагнер (США).
У мужчин заявлен бронзовый призер чемпионата мира Боян Цзинь
(Китай), а у танцоров серебряные призеры чемпионата мира Майя и Алекс Шибутани.
Короткая программа у женщин начнется в 3:00 (мск), у спортивных пар – в 5:00 (мск).