Даниил Квят: Переход в «Форс Индию»? Мне самому хочется обладать большей информацией

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал слухи о переходе в индийскую команду «Форс Индия».

«У меня только одна цель – продолжить карьеру в «Формуле-1», ни о чем другом я не думаю. Сейчас можно услышать разные слухи, но мы все обсудим за закрытыми дверями. Я с большим уважением отношусь к «Ред Булл» и лояльно к ним настроен. Моя цель – выступать в «Формуле-1», а в какой команде я окажусь… Посмотрим. Мне самому хочется обладать большей информацией», - сказал Квят.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Квята в «Торо Россо» сменит Пьер Гасли, а сам Даниил перейдет в «Рено», «Форс Индию» или «Уильямс».

Напомним, перед гран-при США 22-летний россиянин расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков. Гонка в Остине состоится в воскресенье, 23 октября, а квалификация днем ранее.