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Константин Сарсания: Шансов вернутся в основу «Зенита» у Кержакова практически нет

Елена Корсунская
Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания после победы «Зенита» над ирландским «Дандолком» (2:1) в Лиге Европы сказал, что нападающий Александр Кержаков вряд ли вернется в основной состав команды.

- Если все будут в строю и не будет травмированных, то шансов вернутся в основу у Кержакова практически нет. Посмотрите, кто вчера вышел на замену: Кокорин, Джорджевич. Ну, Джорджевич может, как и Мак, выходить с фланга, но и первого форварда играть - тоже. В общем, если кто-то из нападающих получит травму, то у Кержакова будут шансы выходить на замену, - цитирует Сарсанию «Газета.Ru».  

Напомним, что в текущем сезоне Кержаков сыграл за «Зенит» в чемпионате России пять матчей и забил один мяч. После десяти туров питерский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 22 очка.   

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