Александр Юдин: Подбор игроков у СКА всегда был шикарный, а сейчас пришел шикарный тренер

Бывший защитник СКА Александр Юдин поделился впечатлениями от игры петербуржцев в регулярном чемпионате КХЛ.

- Как сейчас выступает СКА, так и надо играть весь сезон – всех обыграть и досрочно становиться чемпионами. Подбор игроков у армейцев всегда был шикарный, а сейчас пришел еще шикарный тренер, который со своей командой настраивает правильное «хоккейное радио». Симбиоз между наставником и высококлассными хоккеистами дает такой результат. Это и надо для города! Петербург живет хоккеем.

100 голов Ковальчука – шикарный результат. Илья – это наш бомбардир. Здорово, что Ковальчук набирает форму, чтобы радовать нас на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Он еще молодой и может долго играть за сборную. Илья давно играет на высоком уровне, его выступление в этом сезоне никого не должно удивлять.

Я очень рад за Барабанова, наконец-то ему дали шанс. Хорошо, что Знарок ему доверяет, и Барабанов сейчас творит чудеса, забивает важные голы, выиграл конкуренцию у легионеров, - приводит слова Юдина «Чемпионат.com».

Напомним, СКА в матче против новокузнецкого «Металлурга» (6:0) продлил победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции.

Илья Ковальчук в сезоне-2016/17 в 24 матчах набрал 32 (14+18) очка. Александр Барабанов заработал в сезоне 19 (11+8) очков.

Следующий матч армейцы проведут 22 октября в Омске против «Авангарда». Матч начнется в 14:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.