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Жозе Моуринью: Мхитарян? Я не Эйнштейн, чтобы играть с четырьмя вингерами одновременно

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что полузащитнику Генриху Мхитаряну необходимо набрать форму, чтобы иметь шанс на попадание в стартовый состав.

«Мы играем с Лингардом, Матой и Марсьялем. Я не Эйнштейн, я не знаю тактическую схему с четырьмя вингерами одновременно.

Мхитаряну нужно больше работать, чтобы набрать форму и играть на высоком уровне. Тогда я могу на него рассчитывать и выпускать на 15-20 минут, как это происходит с Депаем. Ему лучше работать и ждать своего шанса. Он будет готов очень скоро», – приводит Sky Sports слова португальца.

В нынешнем сезоне 27-летний армянский полузащитник выходил на поле в пяти матчах и ни один из них не провел от начала до конца.

В сентябре Мхитарян получил травму бедра, но уже успел восстановиться после нее и тренируется с командой в течение трех недель. 

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