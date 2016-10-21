Агент Мозгова: Тима очень здорово бежит
Агент Мозгова Максим Шарифьянов – об игре Тимофея в контрольном матче «Лейкерс» - «Голден Стэйт» (112:123).
- Тимофей отыграл 15 минут, набрал 4 очка, сделал 2 подбора, красиво забил через Зазу Пачулию и поставил блок-шот Кевину Дюранту.
- Думаю, сейчас нет смысла обсуждать набранные очки. В этой игре тренеры решали свои задачи. Но оба этих красивых эпизода получились в раннем нападении. Когда Тима забил сверху, это была атака сходу – разыграли двоечку, а Рассел ему отдал передачу. И когда Тима накрыл Дюранта, он успел вернуться из атаки. Комментаторы ESPN отметили, что Тима в хорошей форме, очень здорово бежит и это один из его плюсов.
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