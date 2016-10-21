Маурисио: Хочу доказать, что достоин носить футболку «Спартака»

Бразильский легионер «Спартака» Маурисио сравнил чемпионат Италии и России.

Напомним, что до перехода в «Спартак» футболист провел сезон в «Лацио».

- Итальянский чемпионат более сильный, игроки там более высокого класса. Не то чтобы в России все хуже, но в Италии играют очень быстро, и для меня после всего этого играть в российской премьер-лиге – это как глоток свежего воздуха (улыбается).

У российского чемпионата тоже есть свои трудности, скажем, это касается единоборств в отдельных эпизодах. Надо четко занимать правильную позицию и уметь навязать свою игру противнику. Я очень хочу доказать и тренеру, и болельщикам, что я достоин носить красно-белую футболку. Поскольку у меня годичная аренда и я все еще принадлежу «Лацио», мне хочется избавиться от клише арендованного игрока, - цитирует Маурисио «Спортфакт».

Напомним, что Маурисио перешел в «Спартак» в 2016 году, до этого футболист выступал за «Лацио». В текущем сезоне бразилец провел за красно-белых четыре матча.