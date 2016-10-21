Пол Инс: Погба мог быть играть ближе к атаке

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался об игре Поля Погба, который накануне сделал дубль в матче Лиги Европы с «Фенербахче» (4:1).

«Думаю, ему нужно играть чуть впереди, – приводит Sky Sports слова Инса. – В «Ювентусе» он играл в схеме 3-5-2, что позволяло ему оказываться там, где он хотел. Чаще всего он занимал позицию левее центра.

С учетом того, что в «Манчестер Юнайтед» у него есть страховка в лице Эрреры и Феллайни, он может исполнять роль блуждающего игрока рядом с Ибрагимовичем.

Здорово, что он забил два гола. Он по-прежнему учиться и потенциально может стать великолепным игроком. Именно поэтому на него потрачено столько денег».

В семи матчах премьер-лиги Погба забил один гол в семи матчах.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча