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Пол Инс: Погба мог быть играть ближе к атаке

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался об игре Поля Погба, который накануне сделал дубль в матче Лиги Европы с «Фенербахче» (4:1).

«Думаю, ему нужно играть чуть впереди, – приводит Sky Sports слова Инса. – В «Ювентусе» он играл в схеме 3-5-2, что позволяло ему оказываться там, где он хотел. Чаще всего он занимал позицию левее центра.

С учетом того, что в «Манчестер Юнайтед» у него есть страховка в лице Эрреры и Феллайни, он может исполнять роль блуждающего игрока рядом с Ибрагимовичем.

Здорово, что он забил два гола. Он по-прежнему учиться и потенциально может стать великолепным игроком. Именно поэтому на него потрачено столько денег».

В семи матчах премьер-лиги Погба забил один гол в семи матчах.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Фенербахче - 4:1 (3:0)

Голы

Погба 31 (1:0 - пен.). Марсьяль 34 (2:0 - пен.). Погба 45 (3:0). Лингард 48 (4:0). ван Перси 83 (4:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Шоу, Смоллинг (Рохо, 46), Лингард (Депай, 66), Погба (Фосу-Менса, 75), Мата, Кэррик, Марсьяль, Руни

Фенербахче: Демирель, Озбайракли, Нойштедтер, Кьяер (Эменике, 46), Калдырым, Шкртел, Топал, Шен (Кейбаши, 70), Потук, Соуза, ван Перси

Предупреждения:

нет - Кьяер, 31

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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