Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур1 : 5Металлург
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова0:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Исполнительница роли Валентины Яшиной рассказала о съемках в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Артем Иванов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Актриса Юлия Хлынина рассказала о съемках фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Как уже сообщал «Советский спорт», съемки картины проходили на стадионе в московском районе Лефортово. Роль Льва Яшина исполняет Александр Фокин, его жены Валентины Тимофеевны – Юлия Хлынина.

Яшин вновь на поле. Как снимают фильм с Александром Фокиным в главной роли

- Я много читала про Льва Яшина. Но мне больше надо сыграть не спортивную, публичную сторону, а семейную. Это интимная вещь, про нее не так много написано и сказано. Поэтому это больше работа со сценарием, с фантазией, с партнером, с которым я познакомилась на съемках и который мне очень нравится, - рассказала Юлия Хлынина в интервью «Динамо ТВ».  

Премьера картины запланирована на октябрь 2017 года. Судя по всему, фильм впервые будет показан на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Крыму снимают художественный фильм о жизни Льва ЯшинаВ Саках на стадионе «Авангард» начались съемки художественного фильма под названием «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».Яшин вновь на поле. Как снимают фильм с Александром Фокиным в роли легендыЯшин вновь на поле. Как снимают фильм с Александром Фокиным в роли легендыКорреспондент Sovsport.ru побывал на съемках фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».Премьера фильма про Льва Яшина будет приурочена к открытию стадиона «Динамо»Премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» состоится 22 октября 2017 года - в годовщину дня рождения легендарного голкипера, сообщил продюсер ленты Олег Капанец.Валентина Яшина: Хорошо, что Лев Иванович этого не видитВдова легендарного вратаря «Динамо» и сборной Советского Союза Льва Яшина прокомментировала вылет бело-голубых из РФПЛ.Вышел трейлер к третьему фильму Вячеслава Малафеева «Вся жизнь в перчатках»На официальном YouTube-канале экс-голкипера «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева вышел трейлер к третьему фильму «Вся жизнь в перчатках».Сергей Степашин: Вратарям сборной России надо пересматривать матчи с участием Льва ЯшинаЧлен исполкома РФС Сергей Степашин посетовал на неудачную игру вратарей сборной России в товарищеском матче с командой Франции (2:4).«Ну, что я вам говорил, а?»«Ну, что я вам говорил, а?»В субботу знаменитому футбольному вратарю, спортивному комментатору Владимиру Маслаченко исполнилось бы 80 лет.Лев Яшин и Валентин Иванов могут войти в сборную чемпионатов ЕвропыСоветские футболисты Лев Яшин и Валентин Иванов вошли в число номинантов на попадание в символическую сборную чемпионатов Европы.Буффон – лучший вратарь в истории по версии читателей France Football , Яшин – 3-йИтальянский голкипер Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем в истории футбола, по версии читателей издания France Football.К ЧМ-2018 будет написан мюзикл о жизни и судьбе Льва ЯшинаРоссийский композитор и драматург Александр Пантыкин к ЧМ-2018 напишет мюзикл о легендарном вратаре Льве Яшине.«Роналдо – переоцененный футболист». Топ-10 фраз Пеле об игроках«Роналдо – переоцененный футболист». Топ-10 фраз Пеле об игрокахSovsport.ru в свете последних событий хочет подбодрить Неймара десяткой самых ярких фраз Пеле о футболистах.«Кривоногий ангел» по прозвищу Гарринча«Кривоногий ангел» по прозвищу ГарринчаСегодня исполнилось бы 82 года легендарному бразильскому футболисту Маноэлю Франциско дос Сантосу – Гар-р-р-ринче!Артем Ребров: В атаке надеемся на черную жемчужинуАртем Ребров: В атаке надеемся на черную жемчужинуКапитан «Спартака» Артем Ребров перед игрой с «Динамо» рассказал Sovsport.ru о вратарской кухне и динамовском прошлом.Владимир Проничев: Платини мне сказал, что команде Яшина он лично поможетПредседатель общества «Динамо» Владимир Проничев рассказал о встрече с Мишелем Платини.«Пусть к тебе твой «Спартак» ходит…» Штрихи к портрету Льва Яшина«Пусть к тебе твой «Спартак» ходит…» Штрихи к портрету Льва ЯшинаСегодня исполнилось бы 86 лет Льву Яшину, официально признанному вратарю номер один XX века.Продюсер фильма о Яшине: Министру Мединскому «втирают», что сценарий не соответствует критериямОлег Капанец - о судьбе фильма про Льва Яшина.Фильм о Яшине. Почему съемки подвисли?Фильм о Яшине. Почему съемки подвисли?Сегодня – 86 лет со дня рождения Льва Яшина. Съемки фильма о нем, премьера которого намечена на октябрь 2017-го, пока так и не начались.Истории, о которых мы знали, но не могли публиковать в «Советском спорте»Истории, о которых мы знали, но не могли публиковать в «Советском спорте»«Советскому спорту» сегодня - 91 год. За то время, что выходит «Советский спорт», его журналисты часто обладали информацией, которую сегодня назвали бы сенсационной, но поделиться ею с читателем они не могли… Но мы публикуем их сегодня.Стадиону «Динамо» присвоено имя Льва ЯшинаСтадиону «Динамо» присвоено имя Льва Яшина17 июля состоялось подписание соглашения о присвоении стадиону «Динамо» имени Льва Яшина.Вдова Льва Яшина одобрила название нового стадиона «Динамо» в честь легендарного вратаряНовому стадиону «Динамо» будет присвоено имя легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Cпецпредложение