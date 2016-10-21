Исполнительница роли Валентины Яшиной рассказала о съемках в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Актриса Юлия Хлынина рассказала о съемках фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Как уже сообщал «Советский спорт», съемки картины проходили на стадионе в московском районе Лефортово. Роль Льва Яшина исполняет Александр Фокин, его жены Валентины Тимофеевны – Юлия Хлынина.

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- Я много читала про Льва Яшина. Но мне больше надо сыграть не спортивную, публичную сторону, а семейную. Это интимная вещь, про нее не так много написано и сказано. Поэтому это больше работа со сценарием, с фантазией, с партнером, с которым я познакомилась на съемках и который мне очень нравится, - рассказала Юлия Хлынина в интервью «Динамо ТВ».

Премьера картины запланирована на октябрь 2017 года. Судя по всему, фильм впервые будет показан на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке.