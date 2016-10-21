Вице-президент РЖД: Самоотдача игроков «Локомотива» не соответствует уровню их зарплат

Вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков недоволен самоотдачей некоторых игроков «Локомотива».

- Считаю, что игроки, которые получают определенный уровень зарплаты, мягко говоря, не самый низкий в лиге, должны соответствующим образом выступать и в тренировочном процессе, и на поле, несмотря на все влияющие на них обстоятельства.

Мы считаем, что, естественно, в определенных линиях нам нужно укрепление. Менеджмент команды будет определяться в соответствии с финансовыми возможностями, - цитирует Мещерякова ТАСС.

«Локомотив» после десяти туров чемпионата страны занимает 12-е место, имея в активе одну победу. В 11-м туре железнодорожники сыграют с ЦСКА. Матч состоится 23 октября в Черкизово.