Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур1 : 5Металлург
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова0:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Металлург» на выезде обыграл «Амур», забросив пять шайб

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты магнитогорского «Метталурга» на везде обыграли хабаровский «Амур» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличись Оскар Осала, Денис Зарипов, Ян Коварж, Александр Семин и Денис Казионов.

У хозяев льда единственную шайбу забросил Дмитрий Космачев.

После этого матча подопечные Ильи Воробьева возглавляют Восточную конференцию, имея 47 очков, а команда из Хабаровска с 30-ю очками занимает восьмое место.

В следующем туре «Амур» отправится во Владивосток, где 25 октября сыграет с «Адмиралом», а команда из Магнитогорска 23 октября сыграет с «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Металлург Мг - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы:

Космачев (Ли, Ушенин В.), 9:09 (1:0). Осала (Филиппи), 13:41 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 29:09 (1:2). Коварж (Мозякин, Ли), 32:41 (1:3). Сёмин (Осала), 35:18 (1:4). Казионов Д. (Терещенко), 52:51 (1:5).

Место и дата

21 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.На арене – клоуны! Как матч во Владивостоке стал хит-парадом глупейших ошибокНа арене – клоуны! Как матч во Владивостоке стал хит-парадом глупейших ошибокКурьез за курьезом и два гола в меньшинстве. «Салават» и «Адмирал» сегодня соревновались – кто сделает больше ляпов.Вячеслав Войнов: В СКА никто не смотрит на статистику, настраиваемся на каждую игру одинаковоЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).«Сибирь» подписала контракт с ТэйлоромГолкипер «Медвешчака» Дэнни Тэйлор подписал контракт с «Сибирью». Соглашение рассчитано до конца сезона 2016/2017.КХЛ. «Амур» – «Металлург» (Мг), «Йокерит» – «Спартак» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Транснефть» снова пытается продать свою долю в уставном капитале КХЛКомпания «Транснефть» выставила на продажу свою долю в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте организации.Чем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛЧем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛОбозреватель «Советского спорта» анализирует силу СКА и ЦСКА через призму их матчей в Новосибирске.Евгений Медведев: Если мы будем играть строго и без удалений, то можем дать бой СКАКапитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал игру своей команды в матче с «Северсталью».Федор Канарейкин: Надо правильно подойти к игре с ПетербургомГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча с «Северсталью».Владимир Соботка: Не важно, кто забивает, главное - наша победаНападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал победу «ястребов» в регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью».Сергей Бердников: СКА не выиграл у «Сибири» в основное время и на «Кузне» так отыгралсяГлавный тренер «Металлурга» (Новокузнецк) Сергей Бердников поделился впечатлениями от домашнего матча регулярного матча КХЛ против СКА (0:6).Дмитрий Квартальнов: У Ничушкина есть яйца, потому он с Артюхиным и подралсяГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал драку армейца Валерия Ничушкина с капитаном «Сибири» Евгением Артюхиным.КХЛ. «Сибирь» обыграла ЦСКА, «Металлург» (Нк) уступил СКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Защитник «Кузни» Лямкин: Могли зацепиться в первом периоде, но СКА есть СКАЗащитник «Металлурга» (Новокузнецк) Никита Лямкин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).Артюхин избил Ничушкина. И Квартальнов должен сказать ему спасибо (видео)Артюхин избил Ничушкина. И Квартальнов должен сказать ему спасибо (видео)В матче «Сибирь» – ЦСКА произошла драка. Самый габаритный нападающий КХЛ Евгений Артюхин нокаутировал новичка армейцев Валерия Ничушкина.«Автомобилист» по буллитам обыграл московское «Динамо»«Автомобилист» дома взял верх над московским «Динамо» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Вадим Шипачев: «Кузня» быстро двигается, ей чуть не повезлоНападающий СКА Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).Ничушкин и Артюхин подрались во время матча «Сибирь» – ЦСКА (видео)Во время матча КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА подрались нападающие Евгений Артюхин с Валерием Ничушкиным.Дубль Соботки помог «Авангарду» обыграть «Северсталь»«Авангард» дома взял верх над «Северсталью» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Олег Знарок: Тройку Гусев – Прохоркин – Барабанов планируем на Кубок «Карьяла»Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).

Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Амур
Амуркалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение