«Металлург» на выезде обыграл «Амур», забросив пять шайб
Хоккеисты магнитогорского «Метталурга» на везде обыграли хабаровский «Амур» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличись Оскар Осала, Денис Зарипов, Ян Коварж, Александр Семин и Денис Казионов.
У хозяев льда единственную шайбу забросил Дмитрий Космачев.
После этого матча подопечные Ильи Воробьева возглавляют Восточную конференцию, имея 47 очков, а команда из Хабаровска с 30-ю очками занимает восьмое место.
В следующем туре «Амур» отправится во Владивосток, где 25 октября сыграет с «Адмиралом», а команда из Магнитогорска 23 октября сыграет с «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Металлург Мг - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Голы:
Космачев (Ли, Ушенин В.), 9:09 (1:0). Осала (Филиппи), 13:41 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 29:09 (1:2). Коварж (Мозякин, Ли), 32:41 (1:3). Сёмин (Осала), 35:18 (1:4). Казионов Д. (Терещенко), 52:51 (1:5).
Место и дата
21 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция