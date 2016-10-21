Владимир Алекно: Нам нужно победить команду из Тайваня, а мы пока не знаем, что исправлять в игре

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно подвел итоги матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Сада Крузейро» (1-3).

«Сама игра получилась хорошей, но возможно, мы немного перенервничали. Тренерскому штабу нужно сделать выводы из того, как мы выглядели в этом матче, и провести работу над ошибками, чтобы найти решение проблемы перед завтрашней игрой.

Я не люблю думать о возможных будущих соперниках. Нам нужно победить команду из Тайваня. А мы пока не знаем, что необходимо поправить», – приводит слова Алекно официальный сайт FIVB.

Напомним, в своем первом матче на турнире «Зенит» одержал победу над командой из Египта – «Тала Аль-Гаиш».

В заключительном матче в группе «Зенит» сыграет с «Тайчжун Банк».