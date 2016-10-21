«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч в основное время завершился со счетом 2:2. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Игорь Макаров и Денис Бодров. У хозяев отличились Вадим Краснослободцев и Михаил Фисенко. Победный буллит реализовал Максим Майоров.
«Салават» занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» расположился на пятой строчке. 28 октября уфимский клуб дома примет омский «Авангард», «Адмирал» 23 октября во Владивостоке сыграет с челябинским «Трактором».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Салават Юлаев - 2:3 Б. (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Макаров (Лисин, Бодров Е.), 2:37 (0:1). Бодров Д. 33:28 (0:2). Краснослободцев (Волченков), 36:24 (1:2). Фисенко 56:58 (2:2).
Победный буллит:
Майоров - 2:3.
Место и дата
21 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция