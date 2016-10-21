«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в основное время завершился со счетом 2:2. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Игорь Макаров и Денис Бодров. У хозяев отличились Вадим Краснослободцев и Михаил Фисенко. Победный буллит реализовал Максим Майоров.

«Салават» занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» расположился на пятой строчке. 28 октября уфимский клуб дома примет омский «Авангард», «Адмирал» 23 октября во Владивостоке сыграет с челябинским «Трактором».

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