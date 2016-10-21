Дмитрий Сотников: Регламент «Дакара» читаем в дороге на перегоне или во время длительных перелетов

Пилот «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников, который отправится на международный ралли-марафон «Дакар», рассказал о том, как приходится читать регламент соревнования, состоящий из более 200 страниц.

- Регламент очень тяжело читать, обычно мы делаем это в дороге на перегоне транспорта или во время длительных перелетов. Заучивать его не надо, нужно только понять основные принципы для пилота и экипажа. Большой объём регламента занимает организаторская деятельность и страховые случаи, - сказал Сотников.

Напомним, на «Дакар» отправятся четыре боевых грузовика: Эдуард Николаев (штурман — Е. Яковлев, механик — В. Рыбаков), Айрат Мардеев (А. Беляев, Д. Свистунов), Дмитрий Сотников (Р. Ахмадеев, И. Леонов) и Антон Шибалов (Р. Аматыч, И. Романов).

Маршрут ралли-рейда «Дакар-2017» пройдет по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Согласно карте маршрута, ралли-рейд стартует в Асунсьоне, пройдет через Ла-Пас и финиширует в Буэнос-Айресе.