Андрей Ащев: Нужно понять ошибки и найти способы их исправления

Капитан «Зенита» Андрей Ащев прокомментировал матч группового этапа клубного чемпионата мира с «Сада Крузейро» (1-3).

«Очень неприятное поражение с нашей стороны. Нужно проанализировать игру, понять ошибки и найти способы их исправления, а также выбрать подходящую тактику на предстоящие матчи», – сказал Ащев.

Напомним, в своем первом матче на турнире «Зенит» одержал победу над командой из Египта – «Тала Аль-Гаиш».

В заключительном матче в группе «Зенит» сыграет с «Тайчжун Банк».