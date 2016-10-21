Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Тренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.

«На североамериканских этапах Кубка мира выступят Никитина, Орлова, Канакина, Третьяков, Трегубов и Веселов. Такое решение принял тренерский совет по итогам Кубка России», – приводит «Р-Спорт» слова Алимова.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет 2-3 декабря в канадском Уистлере, после чего 16-17 декабря американский Лейк-Плэсид примет второй этап.

В пятницу на олимпийской трассе «Санки» в Сочи Никитина и Трегубов стали победителя Кубка России.