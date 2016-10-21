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Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.

«На североамериканских этапах Кубка мира выступят Никитина, Орлова, Канакина, Третьяков, Трегубов и Веселов. Такое решение принял тренерский совет по итогам Кубка России», – приводит «Р-Спорт» слова Алимова.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет 2-3 декабря в канадском Уистлере, после чего 16-17 декабря американский Лейк-Плэсид примет второй этап.

В пятницу на олимпийской трассе «Санки» в Сочи Никитина и Трегубов стали победителя Кубка России.

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