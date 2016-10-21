Стал известен состав сборной России по скелетону на стартовые этапы Кубка мира

Тренер сборной России по скелетону Денис Алимов объявил состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира-2016/17.

- На североамериканских этапах Кубка мира выступят Елена Никитина, Мария Орлова, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Егор Веселов. Такое решение принял тренерский совет по итогам Кубка России, - сказал Алимов.

Напомним, что Кубок мира стартует этапом в канадском Уистлере 2-3 декабря. Второй этап пройдет в американском Лейк-Плэсиде 16-17 декабря.