Елена Никитина: Тренеры довольны мной по итогам Кубка России

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в скелетоне Елена Никитина рассказала о подготовке к новому сезону.

«Все лето я провела на сборах. Мы подтягивали стартовую подготовку, работали над всеми компонентами, так что, думаю, все должно быть хорошо.

Хотя по результатам Кубка России выводов о своей форме делать не смогу – лед был не идеальный сегодня, так что судить по сегодняшнему дню тяжело. Хотя тренеры по старту довольны мной», – приводит «Р-Спорт» слова Никитиной.

Напомним, Никитина стала победителем Кубка России, который прошел в пятницу на олимпийской трассе «Санки» в Сочи.

Первый этап Кубка мира пройдет 2-3 декабря в канадском Уистлере, после чего 16-17 декабря американский Лейк-Плэсид примет второй этап.