Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь2 : 3Трактор
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 1:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Никитина: Тренеры довольны мной по итогам Кубка России

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в скелетоне Елена Никитина рассказала о подготовке к новому сезону.

«Все лето я провела на сборах. Мы подтягивали стартовую подготовку, работали над всеми компонентами, так что, думаю, все должно быть хорошо.

Хотя по результатам Кубка России выводов о своей форме делать не смогу – лед был не идеальный сегодня, так что судить по сегодняшнему дню тяжело. Хотя тренеры по старту довольны мной», – приводит «Р-Спорт» слова Никитиной.

Напомним, Никитина стала победителем Кубка России, который прошел в пятницу на олимпийской трассе «Санки» в Сочи.

Первый этап Кубка мира пройдет 2-3 декабря в канадском Уистлере, после чего 16-17 декабря американский Лейк-Плэсид примет второй этап.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стал известен состав сборной России по скелетону на стартовые этапы Кубка мираТренер сборной России по скелетону Денис Алимов объявил состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира-2016/17.Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мираТренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.Елена Никитина стала бронзовым призером чемпионата мира по скелетонуНа чемпионате мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) состоялись соревнования скелетонисток. В число призеров попала российская спортсменка Елена Никитина.Елена Никитина: Будем бороться за медаль!Российская скелетонистка Елена Никитина оценила расклад перед заключительными заездами на чемпионате мира в Иглсе.Херманн лидирует после двух попыток, Никитина – пятаяДвукратная чемпионка мира Тина Херманн лидирует после двух попыток на чемпионате мира в Иглсе.Немка Херманн победила на этапе Кубка мира по скелетону, Никитина – 12-яНа третьем этапе Кубка мира по скелетону в Кенигзее (Германия) прошли соревнования у женщин. Первое место заняла немецкая спортсменка Тина Херманн.Елена Никитина: Главное сохранить форму до главных стартовБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина оценила свою форму в начале сезона.Херманн выиграла этап Кубка мира в Винтерберге, Никитина – 13-яЧемпионка мира в соревнованиях смешанных команд Тина Херманн выиграла второй этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге.Елена Никитина: Шестое место – хороший плацдарм для атаки на призыБронзовый призер Олимпийских игр Елена Никитина оценила свое выступление на первом этапе Кубка мира по скелетону в Альтенберге, где она заняла шестое место.Дис выиграла первый этап в Альтенберге, Никитина – шестаяБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина заняла шестое место на первом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.«Смотрю, я уже на животе». Никитина покинула чемпионат мира из-за падения (видео)«Смотрю, я уже на животе». Никитина покинула чемпионат мира из-за падения (видео)Российская скелетонистка Елена Никитина досрочно завершила чемпионат мира.Касьянов и Третьяков вошли в состав сборных России на чемпионат мираСтал известен состав сборной России на чемпионат мира в немецком Винтерберге.Елена Никитина: Думала, пьедестал будет усыпан немками, а день оказался русскимБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина осталась довольна третьим местом на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, который завершился победой еще одной представительницы России – Марии Орловой.ПанорамаПанорамаСамые актуальные новости из мира спорта.Третьяков и Никитина возглавят сборную России на этапах Кубка мираТренерский штаб сборной России по скелетону по результатам чемпионата и Кубка России, прошедших в Сочи, определил состав команды на стартовые этапы Кубка мира, Интерконтинентального Кубка и Кубка Европы, сообщает сайт ТEAM RUSSIA-2014.«Happy birthday, Mr. President». Как спортсмены поздравляют Владимира Путина«Happy birthday, Mr. President». Как спортсмены поздравляют Владимира ПутинаСегодня 62-й день рождения празднует Владимир Путин. Многие спортсмены не обошли стороной эту дату и поздравили в социальных сетях Президента РФ.7 главных открытий Олимпиады в Сочи7 главных открытий Олимпиады в СочиПодошли к концу Олимпийские игры в Сочи – главное событие в новой истории нашей страны. Sovsport называет тех, кто приятно удивил и заслужил право называться настоящим открытием турнира.Скелетонистка Елена Никитина: Не люблю кашуБронзовый призер Олимпиады в Сочи Елена Никитина ответила на вопросы шуточной анкеты «Советского спорта».Дмитрий Медведев поздравил Никитину с бронзой на ОлимпиадеПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме отметил успешное выступление российской скелетонистки Елены Никитиной на Олимпийских играх в Сочи, где спортсменка заняла третье место.Шойгу поздравил Никитину с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде в СочиМинистр обороны России Сергей Шойгу поздравил скелетонистку Елену Никитину с завоеванием первой в истории России олимпийской медали в женском скелетоне. Напомним, что Никитина представляет Центральный спортивный клуб армии.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Елена Никитина
Елена Никитинавсе новости