Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь2 : 3Трактор
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 1:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Смоленская академия спорта выиграла 5-й тур НСФЛ

18-20 октября в Казани прошел пятый турнир премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/2017. Вот его результаты:

КНИТУ-КАИ (Казань) — СГАФКСТ (Смоленск) – 0:3
ОрелГУ (Орел) — УрФУ (Екатеринбург) – 0:3
КНИТУ-КАИ — ОрелГУ – 1:2
УрФУ — СГАФКСТ – 0:1
КНИТУ-КАИ — УрФУ – 0:3
СГАФКСТ — ОрелГУ – 3:2

Положение команд

1. СГАФКСТ (Смоленск) – 15 очков (6 матчей)
2. УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)
3. СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 9 (3)
4. ОрелГУ (Орел) – 9 (6)
5. ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 7 (3)
6. РЭУ (Москва) – 7 (3)
7. ЧГУ (Грозный) – 6 (3)
8. ТГУ (Тамбов) – 6 (3)
9. СГУ (Саратов) – 4 (3)
10. КубГУ (Краснодар) – 4 (3)
11. СКФУ (Ставрополь) – 4 (3)
12. МФТИ (Долгопрудный) – 4 (3)
13. СПбГУ (Санкт-Петербург) – 0 (3)
14. ДГТУ (Махачкала) – 0 (3)
15. КФУ (Симферополь) – 0 (3)
16. КНИТУ-КАИ (Казань) – 0 (6)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...