Смоленская академия спорта выиграла 5-й тур НСФЛ
18-20 октября в Казани прошел пятый турнир премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/2017. Вот его результаты:
КНИТУ-КАИ (Казань) — СГАФКСТ (Смоленск) – 0:3
ОрелГУ (Орел) — УрФУ (Екатеринбург) – 0:3
КНИТУ-КАИ — ОрелГУ – 1:2
УрФУ — СГАФКСТ – 0:1
КНИТУ-КАИ — УрФУ – 0:3
СГАФКСТ — ОрелГУ – 3:2
Положение
команд
1. СГАФКСТ (Смоленск) – 15 очков (6 матчей)
2. УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)
3. СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 9 (3)
4. ОрелГУ (Орел) – 9 (6)
5. ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 7 (3)
6. РЭУ (Москва) – 7 (3)
7. ЧГУ (Грозный) – 6 (3)
8. ТГУ (Тамбов) – 6 (3)
9. СГУ (Саратов) – 4 (3)
10. КубГУ (Краснодар) – 4 (3)
11. СКФУ (Ставрополь) – 4 (3)
12. МФТИ (Долгопрудный) – 4 (3)
13. СПбГУ (Санкт-Петербург) – 0 (3)
14. ДГТУ (Махачкала) – 0 (3)
15. КФУ (Симферополь) – 0 (3)
16. КНИТУ-КАИ (Казань) – 0 (6)