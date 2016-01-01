Смоленская академия спорта выиграла 5-й тур НСФЛ

18-20 октября в Казани прошел пятый турнир премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/2017. Вот его результаты:

КНИТУ-КАИ (Казань) — СГАФКСТ (Смоленск) – 0:3

ОрелГУ (Орел) — УрФУ (Екатеринбург) – 0:3

КНИТУ-КАИ — ОрелГУ – 1:2

УрФУ — СГАФКСТ – 0:1

КНИТУ-КАИ — УрФУ – 0:3

СГАФКСТ — ОрелГУ – 3:2

Положение команд

1. СГАФКСТ (Смоленск) – 15 очков (6 матчей)

2. УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)

3. СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 9 (3)

4. ОрелГУ (Орел) – 9 (6)

5. ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 7 (3)

6. РЭУ (Москва) – 7 (3)

7. ЧГУ (Грозный) – 6 (3)

8. ТГУ (Тамбов) – 6 (3)

9. СГУ (Саратов) – 4 (3)

10. КубГУ (Краснодар) – 4 (3)

11. СКФУ (Ставрополь) – 4 (3)

12. МФТИ (Долгопрудный) – 4 (3)

13. СПбГУ (Санкт-Петербург) – 0 (3)

14. ДГТУ (Махачкала) – 0 (3)

15. КФУ (Симферополь) – 0 (3)

16. КНИТУ-КАИ (Казань) – 0 (6)