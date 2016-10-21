Ромен Грожан показал шлем на 100-й Гран-при в карьере
Французский пилот «Хаас» Ромен Грожан показал шлем, в котором он выйдет на старт сотого гран-при в карьере гонщика «Формулы-1».
Фотографию нового шлема француз опубликовал в твиттере.
100th @F1 start 👍🎉🤙 #r8g #Haastin #USGP @adripaviot @BsDesignsHelmet @BellRacingEU pic.twitter.com/qauQyR7k4A— Romain Grosjean (@RGrosjean) 20 октября 2016 г.
Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. 30-летний француз расположился на 13-м месте личного зачета, имея в активе 28 очков.
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