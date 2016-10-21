Экс-боец UFC Диего Брандао подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым

Экс-боец UFC Диего Брандао подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым
Российский боец смешанного стиля полулегкой весовой категории Расул Мирзаев свой следующий поединок проведет 16 декабря в Москве в рамках бойцовского шоу Fight Nights Global.
Об этом сообщил президент промоушена Камил Гаджиев.
«Диего Брандао подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым 16 декабря в Москве. К этому времени он должен быть в полной боевой готовности, а Расул Мирзаев успеет провести еще один поединок, о котором мы расскажем позже!», - написал в своем инстаграме президент Гаджиев.
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