Фред: Радует, что весь мир объединился в борьбе против такой дряни, как расизм

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фред поделился своим мнением по поводу проблемы расизма в футболе.

– Банан, брошенный на поле, – проявление расизма?

– Это признак неуважения, и не конкретно к бразильцу, но и к любому игроку. Не имеет значения, что фанаты бросают на поле. Этого не должно быть!

– Если в вас бросят банан, как вы отреагируете?

– Да кто его знает. Вон Дани Алвеш однажды брошенный в него банан съел. Я религиозный человек, поэтому, наверное, никакой агрессии от меня ждать не стоит. Но это нехорошие вещи! Проблема расизма действительно существует, но радует, что весь мир объединился в борьбе против этой дряни, - сказал Фред в интервью украинскому журналу «Футбол».