Александер Чеферин: Финал Лиги чемпионов в Киеве станет прекрасным праздником футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Киеве. Напомним, что в столице Украины финал пройдет в 2018 году.

«Мы с нетерпением ждем захватывающего матча двух лучших клубов мира в сезоне 2017/18. Это будет прекрасный праздник футбола в Киеве. Также в городе состоится множество дополнительных мероприятий для всех болельщиков. Я регулярно контактирую с Андреем Павелко (президентом Федерации футбола Украины) и знаю, какую масштабную работу провела ФФУ в течение этого года для развития футбола в стране», - цитирует Чеферина официальный сайт ФФУ.



Отметим, что это будет первый в истории финал европейского клубного турнира, который пройдет в Украине.