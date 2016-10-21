Александер Чеферин: Финал Лиги чемпионов в Киеве станет прекрасным праздником футбола
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Киеве. Напомним, что в столице Украины финал пройдет в 2018 году.
«Мы с
нетерпением ждем захватывающего матча двух лучших клубов мира в сезоне 2017/18.
Это будет прекрасный праздник футбола в Киеве. Также в городе состоится
множество дополнительных мероприятий для всех болельщиков. Я регулярно
контактирую с Андреем Павелко (президентом Федерации футбола Украины) и знаю,
какую масштабную работу провела ФФУ в течение этого года для развития футбола в
стране», - цитирует Чеферина официальный сайт ФФУ.
Отметим, что это будет первый в истории финал европейского клубного турнира, который пройдет в Украине.
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