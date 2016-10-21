Карлос Сайнс: Я не могу вечно быть запасным вариантом для «Ред Булла»

Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс сказал, что не хочет все время быть «первым запасным» для «Ред Булла».

«К моему сожалению, они полностью довольны нынешним составом. Для команды здорово иметь третьего гонщика на случай, если что-то произойдет, но я не могу провести всю карьеру в качестве запасного варианта для «Ред Булла». Они понимают это, поэтому следующий сезон будет очень важным для меня – надеюсь, я выступлю хорошо и получу шанс на повышение», - цитирует Сайнса Autosport.

Карлос Сайнс занимает 12-е место в чемпионате, имея в активе 30 очков.