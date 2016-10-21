Даниэль Риккардо попробовал себя в роли фермера в США

Перед гран-при США пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо посетил небольшое ранчо в 160 км от Остина.

27-летний австралиец попробовал себя в роли фермера, а под конец дня сел за руль трактора, мощность которого 4500 лошадиных сил.

«Я отлично провел время! Мне нравится бывать в австралийской глубинке, поскольку некоторые мои друзья держат фермы. Во время рождественских каникул я, как правило, приезжаю к ним, целыми днями катаюсь на велосипеде, а по вечерам пью пиво. На техасском ранчо было немного сложнее, поскольку мне пришлось работать! Тем не менее, это здорово – приятно попробовать что-то отличное от того, чем обычно занимаешься», - приводит слова Риккардо F1News.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября. Австралиец расположился на третьем месте личного зачета, имея в активе 212 очков.