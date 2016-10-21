Первые приглашения на Boston Major будут оглашены 22 октября

Компания Valve назовет имена команд, приглашенных на The Boston Major, уже 22 октября. Информация появилась в осеннем боевом пропуске в клиенте игры.



Первая команда, которая получит инвайт, будет оглашена в 10:00 по МСК 22 октября и так с интервалом в пять минут будут анонсированы восемь коллективов. Также будут названы команды, которые примут участие в региональных отборочных.



Открытые региональные отборочные на турнир пройдут с 23 по 26 октября, а закрытые с 27 по 30 октября.



LAN-финал пройдет в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.