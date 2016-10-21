Александер Чеферин: Создание европейской суперлиги привело бы к войне

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением по поводу возможности создания европейской суперлиги для топ-клубов. Он сказал, что это привело бы к серьезным проблемам.

«Я против уничтожения национальных чемпионатов. Тут даже говорить не о чем. Есть новые идеи, и не все из них обязательно плохие, но УЕФА должен быть вовлечен в них.

Европейская суперлига? Это привело бы к войне. Мы с топ-клубами на одной стороне. Они не хотят делать это без УЕФА. Клубы знают, что их выход из других турниров создаст проблемы. Если бы создать суперлигу было просто, это уже случилось бы», - цитирует Чеферина АР.

Ранее сообщалось, что представители нескольких европейских клубов обсуждают возможную организацию суперлиги.