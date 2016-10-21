Иван Проворов: Пока делим номер в отеле с Трэвисом Конечны

Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.

- Как молодому игроку распределить силы на весь сезон? У вас ведь никогда не было такого опыта.

- Это лучшая лига в мире, поэтому надо максимально выкладываться в каждом матче. Но я очень хорошо работал летом, и сил мне должно хватить на чемпионат. На плей-офф тоже – дай бог мы туда попадем.

- Как вы обустроились в Филадельфии?

- Пока делим номер в отеле с Трэвисом Конечны, но ищем себе квартиру рядом с тренировочным катком. Он мой сосед и на выездах. Нас вместе выбирали на драфте, мы прошли летний лагерь, провели хорошую предсезонку. Оба пробились в состав «Флайерз». Идем вместе по ступенькам.