Иван Проворов: Пока делим номер в отеле с Трэвисом Конечны
Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.
- Это лучшая лига в мире,
поэтому надо максимально выкладываться в каждом матче. Но я очень хорошо
работал летом, и сил мне должно хватить на чемпионат. На плей-офф тоже – дай
бог мы туда попадем.
- Как вы обустроились в
Филадельфии?
- Пока делим номер в отеле
с Трэвисом Конечны, но ищем себе квартиру рядом с тренировочным катком. Он мой
сосед и на выездах. Нас вместе выбирали на драфте, мы прошли летний лагерь,
провели хорошую предсезонку. Оба пробились в состав «Флайерз». Идем вместе по
ступенькам.
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