Иван Проворов: Я с детства много смотрю НХЛ
Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.
- То, чего я ждал. Лучшая
лига в мире, лучшие игроки. Даже маленькая ошибка может привести к забитому
голу. Так что надо выкладываться в каждом матче и делать все как можно быстрее.
- А неприятные моменты
есть?
- Не думаю. С детства много смотрю НХЛ. Знаю,
кто здесь играет, чего ждать. Какие тут скорости, какая силовая борьба.
- Вы следили за Кубком
мира?
- У нас в Филадельфии уже
начался лагерь, но по возможности смотрел. Понравился уровень турнира,
проходных матчей не было. Надеюсь, что однажды и я сыграю на Кубке мира. Сделаю
для этого все.
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