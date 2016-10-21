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Иван Проворов: Я с детства много смотрю НХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.

- Какие ваши впечатления об НХЛ?

- То, чего я ждал. Лучшая лига в мире, лучшие игроки. Даже маленькая ошибка может привести к забитому голу. Так что надо выкладываться в каждом матче и делать все как можно быстрее.

- А неприятные моменты есть?

-  Не думаю. С детства много смотрю НХЛ. Знаю, кто здесь играет, чего ждать. Какие тут скорости, какая силовая борьба.

- Вы следили за Кубком мира?

- У нас в Филадельфии уже начался лагерь, но по возможности смотрел. Понравился уровень турнира, проходных матчей не было. Надеюсь, что однажды и я сыграю на Кубке мира. Сделаю для этого все.

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