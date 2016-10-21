«Терек» обыграл «Рубин» в матче молодежных команд
В матче 11-го тура молодежного первенства России «Терек» на своем поле с минимальным счетом победил «Рубин».
Единственный гол в матче за восемь минут до конца встречи забил Идрис Умаев.
После этого матча «Терек» расположился на втором месте таблицы, имея в активе 25 очков, как и у «Зенита», который идет первым. Казанская команда с 14-ю очками занимает девятое место.
В следующем туре подопечные Андрея Ситчихина отправятся в Москву, где 28 октября сыграют с «Локомотивом», а грозненцы в этот же день сыграют с «Зенитом».
Матч
Терек (мол) - Рубин (мол) - 1:0 (0:0)
Судья:
Максим Чернецов (Россия)
Место и дата
21 октября 13:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
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