«Терек» обыграл «Рубин» в матче молодежных команд

В матче 11-го тура молодежного первенства России «Терек» на своем поле с минимальным счетом победил «Рубин».

Единственный гол в матче за восемь минут до конца встречи забил Идрис Умаев.

После этого матча «Терек» расположился на втором месте таблицы, имея в активе 25 очков, как и у «Зенита», который идет первым. Казанская команда с 14-ю очками занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Андрея Ситчихина отправятся в Москву, где 28 октября сыграют с «Локомотивом», а грозненцы в этот же день сыграют с «Зенитом».