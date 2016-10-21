Жулиано вызван в сборную Бразилии
Тренерский штаб сборной
Бразилии назвал состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018. В числе
вызванных есть полузащитник «Зенита» Жулиано.
Состав сборной Бразилии:
Вратари: Алисон,
Муралья, Вевертон.
Защитники: Жил, Маркиньос, Миранда, Кайо, Тиаго Силва, Даниэл Алвес, Фагнер, Филипе Луис, Марсело.
Полузащитники: Каземиро, Фернандиньо,
Жулиано, Лима, Паулиньо, Коутиньо, Ренату Аугусту, Виллиан.
Нападающие: Дуглас Коста, Фирмино, Габриэль Жезус, Неймар.
Подопечным Тите предстоит сыграть 11 ноября со сборной Аргентины и 16 ноября со сборной Перу.
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