Вячеслав Быков: Тарасенко можно ставить даже в центр
Экс-главный тренер сборной
России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Владимир Тарасенко в прошлом сезоне забил 40 голов, получил большой контракт от «Сент-Луиса». Он начинал в сборной России при вас на чемпионате мира-2011. Вы тогда подозревали, что Тарасенко вырастет в такого форварда?
- Говорить «да я тогда
знал», «да он при мне играл, я его вырастил»
это верх самонадеянности. Это просто некрасиво. Скорее тут нужно
поблагодарить отца, который воспитал такого сына.
Мы к тому чемпионату мира
искали молодых перспективных игроков. И вот Тарасенко был одним из многих.
Теперь можно порадоваться за Владимира. Парень играет с энтузиазмом, настроем.
И у него огромный потенциал, который еще раскрывать и раскрывать.
Тарасенко – универсальный
нападающий. Его даже в центр можно поставить, он не засмущается. У этого
форварда очень хорошее видение площадки. Он читает игру. И к тому же нацелен на
ворота, забивает много голов. Вот это наш Мэттьюз, - улыбается Быков.