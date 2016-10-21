Вячеслав Быков: Тарасенко можно ставить даже в центр

Экс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Владимир Тарасенко в прошлом сезоне забил 40 голов, получил большой контракт от «Сент-Луиса». Он начинал в сборной России при вас на чемпионате мира-2011. Вы тогда подозревали, что Тарасенко вырастет в такого форварда?

- Говорить «да я тогда знал», «да он при мне играл, я его вырастил» это верх самонадеянности. Это просто некрасиво. Скорее тут нужно поблагодарить отца, который воспитал такого сына.

Мы к тому чемпионату мира искали молодых перспективных игроков. И вот Тарасенко был одним из многих. Теперь можно порадоваться за Владимира. Парень играет с энтузиазмом, настроем. И у него огромный потенциал, который еще раскрывать и раскрывать.

Тарасенко – универсальный нападающий. Его даже в центр можно поставить, он не засмущается. У этого форварда очень хорошее видение площадки. Он читает игру. И к тому же нацелен на ворота, забивает много голов. Вот это наш Мэттьюз, - улыбается Быков.