Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь2 : 3Трактор
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 1:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Быков: Тарасенко можно ставить даже в центр

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Владимир Тарасенко в прошлом сезоне забил 40 голов, получил большой контракт от «Сент-Луиса». Он начинал в сборной России при вас на чемпионате мира-2011. Вы тогда подозревали, что Тарасенко вырастет в такого форварда?

- Говорить «да я тогда знал», «да он при мне играл, я его вырастил»  это верх самонадеянности. Это просто некрасиво. Скорее тут нужно поблагодарить отца, который воспитал такого сына.

Мы к тому чемпионату мира искали молодых перспективных игроков. И вот Тарасенко был одним из многих. Теперь можно порадоваться за Владимира. Парень играет с энтузиазмом, настроем. И у него огромный потенциал, который еще раскрывать и раскрывать.

Тарасенко – универсальный нападающий. Его даже в центр можно поставить, он не засмущается. У этого форварда очень хорошее видение площадки. Он читает игру. И к тому же нацелен на ворота, забивает много голов. Вот это наш Мэттьюз, - улыбается Быков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Быков: На Кубке мира очень обрадовал Сергей БобровскийЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Вячеслав Быков: Мне предлагали работу в Швейцарии, но я отказалсяЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Вячеслав Быков: Кузнецов – это наше всё. Наша гордостьЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Иван Проворов: Я с детства много смотрю НХЛИнтервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.Иван Проворов: Пока делим номер в отеле с Трэвисом КонечныИнтервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.Иван Проворов: Сезон длинный, поэтому грызть себя изнутри нельзяИнтервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.Иван Проворов: Если бы никто не делал ошибки, все матчи заканчивались бы со счетом 0:0Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.«ОИ-2018? Я еще в 2022-м буду выходить в четвертом звене». Лучшие цитаты Ягра«ОИ-2018? Я еще в 2022-м буду выходить в четвертом звене». Лучшие цитаты ЯграЯромир Ягр забил 750-й гол в НХЛ. Чтобы вы понимали, насколько долго он играет, и как долго еще планирует играть, мы приводим его цитаты.Ши Уэбер: Прайс был хорош, как всегдаЗащитник «Монреаля» Ши Уэбер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:2) отметил игру голкипера команды Кэри Прайса.«Радулов не набирает очки в «Монреале», но его обожают». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов не набирает очки в «Монреале», но его обожают». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Роман Любимов: Мне нужно заслужить доверие тренеров, чтобы играть постоянно, а не через матчФорвард «Филадельфии» Роман Любимов рассказал, какие цели ставит перед собой в нынешнем сезоне.Шайба оторвала кусочек уха форварду «Вашингтона» УинникуФорвард «Вашингтона» Дэниэл Уинник лишился кусочка уха в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:4).Иван Проворов: Волнение если и было, то в первой игреЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал, как проходит его адаптация в НХЛ.Александр Овечкин: В начале сезона всегда важно набирать очкиКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Флоридой» (4:2) оценил игру команды на старте регулярного чемпионата НХЛ.Евгений Малкин: В третьем периоде мы играли правильно и умноФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:2).Яромир Ягр: В предыдущих матчах у меня было много шансов, но я не мог забитьФорвард «Флориды» Яромир Ягр прокомментировал свою 750-ю шайбу в карьере в НХЛ.Овечкин забил необычный гол, а Ягр забросил 750 шайб за карьеру (видео)Овечкин забил необычный гол, а Ягр забросил 750 шайб за карьеру (видео)Обозреватель Павел Лысенков рассказывает о матче «Флорида» – «Вашингтон», в котором забили Александр Овечкин и Яромир Ягр.НХЛ. «Колорадо» разгромил «Тампу», «Монреаль» переиграл «Аризону» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Анахайм» одержал первую победу в сезоне, переиграв «Филадельфию»Хоккеисты «Анахайм Дакс» выиграли свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17.«Вашингтон» нанес поражение «Флориде», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе«Вашингтон» на выезде переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
Вячеслав Быков
Вячеслав Быковвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости