Вячеслав Быков: Кузнецов – это наше всё. Наша гордость
Экс-главный тренер сборной
России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Евгений Кузнецов в прошлом сезоне очень прибавил. Как думаете, он лучше раскрывается в тройке с Овечкиным или когда играет без него?
- Это центральный
нападающий с прекрасным катанием, который сможет адаптироваться к любому
партнеру на краю. Конечно, с Овечкиным проще – у них одна школа, оба говорят
по-русски. Они быстро находят общий язык. Но у Кузнецова есть большой талант –
он умеет раскрывать сильные качества тех форвардов, с кем он выходит. Он делает
их лучше. Кроме того Женя не боится контактной игры, есть видение поля и
техника.
Кузнецов – это наше всё.
Наша гордость.
- Артемий Панарин завоевал
«Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ и «Харламов Трофи» как самый ценный
российский хоккеист. Что вы ждете от него в этом сезоне в «Чикаго»?
- Артемию будет непросто,
но это очень сильный по духу парень. У него уральский характер. И он добьется
своего, потому что через многое прошел. И вот такой стержень позволяет
выкарабкаться из самых тяжелых ситуаций. Все у него получится, хотя второй
сезон в НХЛ всегда непростой.