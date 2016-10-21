Вячеслав Быков: Кузнецов – это наше всё. Наша гордость

Экс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Евгений Кузнецов в прошлом сезоне очень прибавил. Как думаете, он лучше раскрывается в тройке с Овечкиным или когда играет без него?

- Это центральный нападающий с прекрасным катанием, который сможет адаптироваться к любому партнеру на краю. Конечно, с Овечкиным проще – у них одна школа, оба говорят по-русски. Они быстро находят общий язык. Но у Кузнецова есть большой талант – он умеет раскрывать сильные качества тех форвардов, с кем он выходит. Он делает их лучше. Кроме того Женя не боится контактной игры, есть видение поля и техника.

Кузнецов – это наше всё. Наша гордость.

- Артемий Панарин завоевал «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ и «Харламов Трофи» как самый ценный российский хоккеист. Что вы ждете от него в этом сезоне в «Чикаго»?

- Артемию будет непросто, но это очень сильный по духу парень. У него уральский характер. И он добьется своего, потому что через многое прошел. И вот такой стержень позволяет выкарабкаться из самых тяжелых ситуаций. Все у него получится, хотя второй сезон в НХЛ всегда непростой.