Вячеслав Быков: Мне предлагали работу в Швейцарии, но я отказался

Экс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Чем вы сейчас занимаетесь? Есть ли предложения из КХЛ, из Европы?

- Мне предлагали работу в Швейцарии, но я отказался. Также поступали предложения из России. Но сейчас я занимаюсь своими делами. Вхожу в попечительский совет местного клуба «Фрибург». Активно тружусь во благо хоккея. Слежу за своим сыном.

- Приезжаете в Россию?

- Конечно, бываю время от времени.

- Собираетесь на чемпионат мира в Кельн?

- Поживем-увидим. Возможно, приеду посмотреть. Тем более это в Европе, недалеко от Швейцарии. Скорее всего появлюсь. Поддержу сборную России.