Вячеслав Быков: Мне предлагали работу в Швейцарии, но я отказался
Экс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Мне предлагали работу в
Швейцарии, но я отказался. Также поступали предложения из России. Но сейчас я
занимаюсь своими делами. Вхожу в попечительский совет местного клуба «Фрибург».
Активно тружусь во благо хоккея. Слежу за своим сыном.
- Приезжаете в Россию?
- Конечно, бываю время от
времени.
- Собираетесь на чемпионат
мира в Кельн?
- Поживем-увидим.
Возможно, приеду посмотреть. Тем более это в Европе, недалеко от Швейцарии.
Скорее всего появлюсь. Поддержу сборную России.
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