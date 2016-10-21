Вячеслав Быков: На Кубке мира очень обрадовал Сергей Бобровский

Экс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Кто из игроков сборной России удивил вас на Кубке мира?

- Очень трудно кого-то выделить… Но не то, что удивил, а очень обрадовал Сергей Бобровский.

- А вот Никита Кучеров. Это был его дебют за сборную России, он был признан лучшим форвардом в нашей команде.

- Неплохой талантливый игрок. Но не могу сказать, что он прыгнул выше головы. Вообще в нашей сборной не было ребят, которые выделялись бы среди других.

- Вы хорошо знаете Бобровского. Чем он вас зацепил?

- Не могу сказать, что отлично знаком с Сергеем. Это будет преувеличением с моей стороны. Замечу только, что его первая игра за сборную страны – это был товарищеский матч против Италии – конечно, случилась при нас.

Еще я слышал, Сергей перед Кубком мира похудел на восемь килограммов, что помогло ему выйти на пик формы. Это говорит о том, что вратарь работает над собой и совершенствует свою игру. То есть игрок – максималист, и старается сделать все идеально. Это очень сильная черта.