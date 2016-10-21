Вячеслав Быков: На Кубке мира очень обрадовал Сергей Бобровский
Экс-главный тренер сборной
России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Очень трудно кого-то
выделить… Но не то, что удивил, а очень обрадовал Сергей Бобровский.
- А вот Никита Кучеров.
Это был его дебют за сборную России, он был признан лучшим форвардом в нашей
команде.
- Неплохой талантливый
игрок. Но не могу сказать, что он прыгнул выше головы. Вообще в нашей сборной
не было ребят, которые выделялись бы среди других.
- Вы хорошо знаете
Бобровского. Чем он вас зацепил?
- Не могу сказать, что
отлично знаком с Сергеем. Это будет преувеличением с моей стороны. Замечу
только, что его первая игра за сборную страны – это был товарищеский матч
против Италии – конечно, случилась при нас.
Еще я слышал, Сергей перед
Кубком мира похудел на восемь килограммов, что помогло ему выйти на пик формы.
Это говорит о том, что вратарь работает над собой и совершенствует свою игру.
То есть игрок – максималист, и старается сделать все идеально. Это очень
сильная черта.