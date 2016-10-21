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Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года

Александр Семкив
Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар продлил контракт с клубом на пять лет, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Новый контракт 24-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, бразилец пополнил ряды испанского клуба в 2013 году. За это время Неймар с клубом завоевал девять титулов. В 150 матчах за «Барселону» забил 91 гол.

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