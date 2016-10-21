Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года

Нолито: Я не понял, что сказал Гвардиола после матча с «Барселоной»

Форвард «Манчестер Сити» Нолито признался, что не знает, как главный тренер команды Пеп Гвардиола пережил поражение от «Барселоны» (0:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».