Смотрите сегодня: большой кикбоксинг W5 в «Крыльях Советов»

Главным событием вечера 21 октября станет встреча в ринге Станислава Казанцева (Украина, Россия) и Уоррена Стевелманса (Нидерланды, Южная Африка).

В исполнении бойцов ожидается зрелищный поединок, оба предпочитают действовать в атакующем стиле и владеют зрелищной боевой техникой. Это будет опасная встреча, способная пощекотать нервы даже самых выдержанных зрителей.

Турнир украсит поединок девушек в категории до 56 кг. Россиянка Наталья «Рысь» Дьячкова встретится с непобежденной Моникой Кучинич из Словении, чтобы попытаться прервать победную серию ее профессиональных выступлений, подарив новый опыт в кикбоксинге.

Нижегородец Надир Исхаков в дивизионе до 81 кг ожидает гостя из Сербии Марко Гурдельевича, подопечного Мисы Бацулова из Ronin Carnage Global team. Насколько наш нижегородский боец будет гостеприимен?

Вадим Давыдов, обладающий эффектным стилем бойца тайского бокса и способный зарубиться на всех дистанциях, встретится на профессиональном ринге с Егором Вялковым. На взвешивании парни повздорили. Нервы или боевой настрой? Егор – единственный, кто смог победить Вадима в профессиональных боях. Удастся ли Давыдову взять реванш?

Рустам Касумов, боец Vityaz Fight и представитель Team Serebrennikov, так сильно жаждет встречи в ринге с Иваном Семиглядовым, что записал целый видеоклип, в котором демонстрирует достойные физические кондиции и правильный бойцовский кураж.

Даниил Гаврилов, чью манеру ведения боя отмечал участник главного события вечера Станислав Казанцев, встретится Абдулой Алиевым, который будет сильно мотивирован на яркий дебют в профи.

Международный турнир по правилам профессиональног о кикбоксинга W5 «Выбери путь чемпиона» пройдёт 21 октября в Москве на площадке УСК «Крылья советов».



